Тайник с оружием нашли в Таразе

Фото: polisia.kz

Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили бетонной плите в Таразе, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 12 февраля в 17:50 в ходе отработки оперативной информации по улице Кошеней.

"В отверстии бетонной плиты полицейские обнаружили полипропиленовый мешок с оружием и боеприпасами. Изъято одноствольное гладкоствольное охотничье ружье "ИЖ-ЗК" со стёртыми заводскими номерами, пневматический пистолет "МР-654К" калибра 4,5 мм, 85 патронов различного калибра", - уточнили в полиции.

По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Назначена судебно-баллистическая экспертиза.