  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

polisia.kz Сегодня, 16:50
190
Сегодня, 16:50
190
Фото: polisia.kz

Тайник с оружием нашли на вокзале в Таразе

Обрез ружья и бронежилет нашли на территории железнодорожного вокзала в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

Сотрудники УПН ДП Жамбылской области провели спецмероприятия. 

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий возле железнодорожной ветки в полиэтиленовом пакете обнаружены обрез одноствольного ружья ИЖ-18ЕМ 12-го калибра, бронежилет с надписью “Полиция”. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК", - сообщили в полиции.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:50
190
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх