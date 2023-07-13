Тайник с оружием и боеприпасами нашли на свалке в Жетысуской области

Фото: polisia.kz

Полицейскими Жетісу в ходе проведенных совместно с сотрудниками ДКНБ оперативных мероприятий, на свалке бытовых отходов города Текели найден схрон с огнестрельным оружием и боеприпасами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В тайнике оказался целый арсенал оружия. Обнаружено два обреза гладкоствольного оружия, револьвер Olimpic, газовый пистолет, более 50 патронов различного калибра, оптический прицел и походный охотничий фонарь. Оружие изъято с возбуждением по факту уголовного производства, предусмотренного частью 3 статьи 287 УК РК. Установлено, что оптический прицел и охотничий фонарь числились похищенными в одном из охотничьих магазинов Алматы во время беспорядков в январе 2022 года. Напоминаем о том, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, а также основные (составные) части к нему, освобождаются от ответственности, если в их действиях не содержится состава иного правонарушения", – сообщил начальник отдела полиции города Текели Маулен Касымжан.

Оружие изъято с возбуждением по факту уголовного производства, предусмотренного частью 3 статьи 287 УК РК. Установлено, что оптический прицел и охотничий фонарь числились похищенными в одном из охотничьих магазинов Алматы во время беспорядков в январе 2022 года. Напоминаем о том, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, а также основные (составные) части к нему, освобождаются от ответственности, если в их действиях не содержится состава иного правонарушения.