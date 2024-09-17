Тайник с наркотиками на 60 млн тенге обнаружили в Актау
Сегодня, 21:26
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Сегодня, 21:26Сегодня, 21:26
57Фото: скриншот
В Актау обнаружили тайник с наркотиками на 60 миллионов тенге. Об этом сообщили в департаменте экономических расследований региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
"Схрон", предположительно гашиша, нашли в ходе спецоперации. Её сотрудники департамента провели совместно с прокуратурой и КНБ.
По данным специалистов, тайник принадлежал наркоконтрабандистам. Заведено уголовное дело. Владельцам "схрона" грозит до семи лет лишения свободы.
"По данному факту возбуждено уголовное дело особо тяжкой категории, по части 4 статьи 296 УК РК - "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка наркотических, психотропных веществ, их аналогов в особо – крупном размере", - сообщил следователь по особо важным делам ДЭР Мангистауской области Алексей Клименко.
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