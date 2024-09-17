Тайник с наркотиками на 60 млн тенге обнаружили в Актау

В Актау обнаружили тайник с наркотиками на 60 миллионов тенге. Об этом сообщили в департаменте экономических расследований региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"Схрон", предположительно гашиша, нашли в ходе спецоперации. Её сотрудники департамента провели совместно с прокуратурой и КНБ.

По данным специалистов, тайник принадлежал наркоконтрабандистам. Заведено уголовное дело. Владельцам "схрона" грозит до семи лет лишения свободы.

"По данному факту возбуждено уголовное дело особо тяжкой категории, по части 4 статьи 296 УК РК - "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка наркотических, психотропных веществ, их аналогов в особо – крупном размере", - сообщил следователь по особо важным делам ДЭР Мангистауской области Алексей Клименко.