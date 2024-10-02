Тайник с наркотиками на 10 млн тенге нашли в Семее
Сегодня, 15:12
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Сегодня, 15:12Сегодня, 15:12
95Фото: polisia.kz
Полицейские обнаружили три коробки с наркотиками в заброшенном доме на выезде из Семея. Строение служило временным хранилищем для наркоторговцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции области Абай.
Оперативники установили личность подозреваемого — 40-летнего ранее судимого жителя Семея. Общий вес изъятой высушенной марихуаны составил более 66 килограммов. На чёрном рынке стоимость такого объёма наркотиков может достигать около 10 миллионов тенге.
Досудебное расследование начато по факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемый водворён в ИВС.
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