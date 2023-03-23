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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 09:02
113
Сегодня, 09:02
113
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Тайник с боеприпасами обнаружен в Талдыкоргане

В Талдыкоргане нашли тайник с боеприпасами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В схроне обнаружено 838 патронов калибра 9 мм, которые могут использоваться в пистолетах, револьверах, пистолет-пулеметах и изредка в других видах оружия.

"Патроны были обернуты в специальные бумажные контейнеры и сложены в большой холщовый мешок. Сейчас по факту возбуждено уголовное производство. В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства по делу", — сообщил начальник УБОП ДП области Жетысу Саркытбай Кусаинов.

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Сегодня, 09:02
113
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