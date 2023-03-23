Тайник с боеприпасами обнаружен в Талдыкоргане

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Талдыкоргане нашли тайник с боеприпасами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В схроне обнаружено 838 патронов калибра 9 мм, которые могут использоваться в пистолетах, револьверах, пистолет-пулеметах и изредка в других видах оружия.