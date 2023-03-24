Тайник с боеприпасами найден в Талдыкоргане

В схроне обнаружено 838 патронов калибра девять миллиметров, которые могут использоваться в пистолетах, револьверах, пистолет-пулемётах и изредка в других видах оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Патроны были обёрнуты в специальные бумажные контейнеры и сложены в большой холщовый мешок. Сейчас по факту возбуждено уголовное производство. В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства по делу", - сообщил начальник УБОП ДП области Жетiсу Саркытбай Кусаинов.