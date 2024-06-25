Таймер сна может появиться на YouTube

YouTube может присоединиться к приложениям и подкастам, предложив пользователям таймер сна, передаёт BaigeNews.kz со сcылкой на Androidauthority.com.

По данным портала, это позволит воспроизведению автоматически останавливаться по истечении определённого периода времени, а пользователям, заснувшим при просмотре видео, экономить заряд батареи на устройствах.

"Эксперт по приложениям для Android AssembleDebug совместно с Android Authority покопались в бета-версии приложения YouTube для Android (версия 19.25.33) и обнаружили упоминания о функциях таймера сна. В ссылках предполагается, что вы можете указать часы и/или минуты, оставшиеся до остановки воспроизведения. Также есть упоминание "sleep_timer_notification_channel_name", предполагающее, что таймер будет отображаться в виде уведомления", - говорится в публикации.

Таймеры сна - обычная функция в приложениях для подкастов и потоковой передачи музыки, позволяющая указать, когда воспроизведение останавливается.