Тайфун Яги унес 60 жизней, около 1,5 миллионов вьетнамцев сидят без электричества

Продолжает бушевать разрушительный тайфун Яги, обрушившийся на северные районы Вьетнама в минувшие выходные, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Тайфун Яги - самый мощный циклон в Азии в этом году, скорость ветра достигает 203 километров в час.

"В понедельник его натиска не выдержал оживленный автомобильный мост Фонг Чау в провинции Фу Тхо, в результате обрушения 10 автомобилей и два скутера упали в реку Хонгха. Трех человек удалось спасти, 13 числятся пропавшими без вести", - информируют BBC.

За прошедшие два дня тайфун унес жизни более 60 человек. По меньшей мере 44 человека погибли в результате вызванных тайфуном оползней и наводнений. Более 240 человек получили ранения. Около 1,5 миллионов жителей севера Вьетнама сидят без электричества.

Сейчас Яги движется на запад страны. По словам синоптиков, он немного ослабевает, но угроза наводнений и оползней остается высокой.