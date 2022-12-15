"Тау-Кен Самрук" возглавил Бакыт Чирчикбаев

Фото: пресс-службы "Самрук-Казына"

Председателем правления АО "НГК "Тау-Кен Самрук" назначен Бакыт Чирчикбаев, ранее занимавший пост генерального директора ТОО "Степногорский горно-химический комбинат", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"С отличием окончил Жамбылский Технологический институт легкой и пищевой промышленности (город Тараз) в 1997 году по специальности международные экономические отношения. Начинал карьеру в компаниях АО "НАК "Казатомпром" на юге и западе Казахстана. В Степногорске (Акмолинская область) работает с 2016 года. Общий управленческий стаж около 20 лет", - говорится в сообщении.