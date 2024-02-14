Татьяна Савельева получила новую должность в Мажилисе
Сегодня, 10:47
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Сегодня, 10:47Сегодня, 10:47
97Фото: скриншот видео
Депутат Мажилиса Татьяна Савельева возглавила Комитет по финансам и бюджету Мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее этот пост занимал Мади Такиев, чьи полномочия были досрочно прекращены. Он возглавил министерство финансов.
"От имени фракции Amanat на должность председателя Комитета по финансам и бюджету мы предлагаем Татьяну Михайловну Савельеву," - сказал депутат Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании.
С 2016 по 2023 год Татьяна Савельева занимала должность вице-министра финансов.
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