Татьяна Савельева получила новую должность в Мажилисе

Депутат Мажилиса Татьяна Савельева возглавила Комитет по финансам и бюджету Мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее этот пост занимал Мади Такиев, чьи полномочия были досрочно прекращены. Он возглавил министерство финансов.

"От имени фракции Amanat на должность председателя Комитета по финансам и бюджету мы предлагаем Татьяну Михайловну Савельеву," - сказал депутат Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании.

С 2016 по 2023 год Татьяна Савельева занимала должность вице-министра финансов.