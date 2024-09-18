Татьяна Бакальчук в слезах обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries

Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук записала обращение к супругу после стрельбы в офисе компании, в которой погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz.

"Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям, нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?" - сказала она.

По факту происшествия со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

"По предварительным данным, 18 сентября в офисе онлайн-магазина "Вайлдберриз", расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. От полученных повреждений два человека скончались", - уточнили в СК.

Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения", - сообщили в Следкоме.

Ранее гендиректор Wildberries заявила о попытке рейдерского захвата бизнеса.

Недавно стало известно, что Татьяна и Владислав разводятся. Предпринимательница рассказала, почему решилась на такой шаг после многих лет брака.