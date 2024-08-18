  • 18 Августа, 13:56
  • BAIGENEWS

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук назвала причину развода с мужем

Сегодня, 00:25
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 00:25
Сегодня, 00:25
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Фото: скриншот видео

Основатель и генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, почему разводится с мужем и сооснователем их общего бизнеса Владиславом Бакальчуком, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, она проявляла жертвенность, решала все вопросы быта и воспитания детей, а у супруга было абьюзивное поведение и в последние годы он часто находился вне дома. 

"Было много всего, что правильный мужчина не должен позволять себе делать ни по отношению к жене, ни к детям, ни к матери своей жены", – сказала Татьяна Бакальчук в интервью на YouTube-канале Светланы Бондарчук "Света вокруг света".

Она отметила, что "точка невозврата произошла осенью прошлого года".

"Была не очень приятная сцена дома. Мне в лицо были кинуты ужасные слова. Я просто поняла, что я себя не на помойке нашла, я не потерплю к себе такого отношения", – сказала Бакальчук.

"То, через что я прошла, я считаю, ни одна уважающая себя женщина не осталась бы после этого в такой семье", – добавила бизнесвумен.

Она отметила, что решение о разводе приняла она, и оно было неожиданным для супруга. 

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