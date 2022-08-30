Татуировки на теле: искусство или нет?

Фото: BaigeNews.kz

О том, что из себя представляет собой татуировка, ведётся немало споров. Однако, пожалуй, самое бурное обсуждение идет вокруг вопроса: является ли татуировка искусством?

Чтобы разобраться в вопросе, корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с известным в узком кругу тату-мастером Ириной Коваль. Свою первую татуировку она сделала в 17 лет. Это было изображение осьминога на руке, которое позже пришлось перебивать - работа, как оказалось, была выполнена некачественно.

"Большинство татуировок, расположенных на ногах, я сделала сама. Так я училась, практиковалась. Изначально я набивала татуировки со смыслом. Потом этот смысл куда-то исчез. Это превратилось просто в искусство - картинка, которая красиво лежит на моей ноге или подчёркивает какую-то часть моего тела", - рассказывает Ирина.

Фото: instagram.com/koval.ink

Интересно, что до нашего интервью тату-мастер не знала точное количество своих татуировок. Насчитали больше двадцати. К такому творчеству родители Ирины относились негативно. Да и на улице девушка, порой, встречает неодобрительные взгляды прохожих.

"Многие могут просто подойти и сказать: "А что у тебя тут, наколка, да?". Это не оскорбительно, но это сразу показывает, что человек не разбирается в теме. Каждый человек индивидуален. Кто-то относится к жизни серьёзнее, кто-то - проще. Соответственно, с татуировками также. Я за то, чтобы люди подходили к этому осознанно", - говорит тату-мастер.

Фото: BaigeNews.kz

С татуировкой сегодня происходит та же история, что и с граффити: она меняет своё место в современной культуре и превращается из искусства в понимании субкультуры в искусство для более широкой аудитории. Здесь можно провести параллель вместе с рисунками. Ведь татуировка - это тоже рисунок. Только не на холсте, а на человеческом теле.

"Не каждый татуировщик хороший художник, и не каждый художник хороший татуировщик. Потому что у некоторых художников, которые изучали академизм, они настолько им преисполнены, что в татуировках их творчество не проявляется", - считает Коваль.

Фото: instagram.com/koval.ink

Кстати, работы Ирины выполнены в популярном и крайне тяжёлом в плане исполнения стиле реализма. В рисунок вносятся элементы освещения и тени, игра цветом, тонами и полутонами, создавая иллюзию того, что татуировка является живой.

"Все думают, что реализм — это легко. Думают, взял картинку из интернета, скопировал её и всё. Но по факту, чтобы сделать что-то шедевральное, сложное, нужно очень много знаний помимо основной базы. Собственно, так я и пришла в реализм, думая, что это просто", - делится мастер.

Фото: instagram.com/koval.ink

Отличительная черта тату в стиле реализм в том, что они по-своему уникальны. Один рисунок может занять до 12 часов.

"Я сама по себе перфекционист. Я люблю более детализированные работы. Обучалась на друге и муже, которые давали на себе развиваться. Но ошибиться не боялась, потому что исправить можно всё", - признаётся девушка.

Впрочем, это не означает, что относиться к татуировкам можно необдуманно. Как говорит Ирина Коваль, если рисунок на теле хочет сделать подросток, не понимающий, что такое качественная татуировка и что он действительно хочет отобразить, то родителям лучше дать возможность ребёнку ещё подумать.

Фото: BaigeNews.kz