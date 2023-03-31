Тасмагамбетов высказался о ситуации в Украине

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Международная обстановка характеризуется нарастанием глобальных и региональных противоречий, в которые вовлечены государства – члены ОДКБ. Об этом на расширенном совещании руководящего состава организации заявил генсекретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, передаёт BaigeNews.kz.

Тасмагамбетов дал детальную оценку складывающейся геополитической ситуации в зоне ответственности ОДКБ и подчеркнул наличие серьезных вызовов и угроз в каждом из регионов.

"Представляя ситуацию на восточно-европейском направлении, генеральный секретарь организации констатировал активное вовлечение внерегиональных сил в конфликт на Украине и вокруг неё. Осуществляются поставки всё более совершенных и мощных систем вооружения. Происходит беспрецедентное наращивание военного потенциала НАТО в странах Балтии, Польше и в черноморском регионе", - сказал Тасмагамбетов.

По оценке генсекретаря ОДКБ, чревата серьёзной дестабилизацией ситуация на Южном Кавказе. Сохраняют актуальность риски, связанные с обстановкой в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе.

"В Центральной Азии, наряду с некоторыми положительными явлениями, связанными с достижением странами региона консенсуса по пограничным вопросам, весьма актуальной остаётся проблема вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана, где усиливаются позиции различных террористических группировок, а также сил, стоящих за незаконным производством и распространением наркотических средств", - отметил он.

Тамагамбетов заявил, что урегулирование перечисленных кризисных ситуаций осложнено "фактическим сломом системы международных договоров в области безопасности, а также сильнейшим санкционным и пропагандистским давлением, оказываемым на государства – члены ОДКБ".

Характер вызовов требует от государств – членов скоординированных мер, направленных на укрепление мира и стабильности в зоне ответственности организации.

Имангали Тасмагамбетов проинформировал о том, что весь комплекс перечисленных вопросов находится в фокусе внимания политического руководства организации. Он отметил безусловную приверженность государств – членов интересам коллективной безопасности и общую решимость использовать наработанные совместные механизмы для решения перечисленных задач.

Генеральный секретарь обратил внимание на необходимость совершенствования деятельности ОДКБ с учётом меняющейся международной обстановки.