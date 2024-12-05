  • 5 Декабря, 17:50
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Тасмагамбетов провёл совещание по ситуации в зоне ответственности ОДКБ

Обсуждены перспективы сотрудничества в прогнозно-аналитической сфере.

Сегодня, 17:45
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пресс-служба ОДКБ Сегодня, 17:45
Сегодня, 17:45
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Фото: пресс-служба ОДКБ

Пятого декабря прошла встреча генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова с представителями политологического сообщества государств – членов Организации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы организации.

"В Секретариате ОДКБ состоялась встреча генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова с директором Института мировой экономики и международных отношений РАН Федором Войтоловским, депутатом Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь Александром Шпаковским и главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

Собеседники провели обстоятельный обмен мнениями о военно-политической ситуации в зоне ответственности ОДКБ и ряде других регионов, обсудили перспективы сотрудничества в прогнозно-аналитической сфере", - говорится в сообщении.

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