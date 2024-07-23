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Тарифы за проезд на городских автобусах озвучили в Бюро нацстатистики

Сегодня, 05:01
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BaigeNews.kz Сегодня, 05:01
Сегодня, 05:01
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Фото: BaigeNews.kz

Сколько стоит проезд в городских автобусах Казахстана рассказали в Бюро национальной статистики.

Самая распространенная стоимость проезда городским автобусом составляет 80 тенге и применяется в Актобе, Атырау, Жезказгане, Конаеве, Семее и Талдыкоргане. 

Проезд городским автобусом для казахстанцев дешевле всего обходится жителям городов Шымкент, Актау и Туркестан – 70 тенге. 

100 тенге оплачивают при проезде на городском транспорте жители Алматы, Кокшетау, Караганды, Костаная, Уральска, Павлодара и Петропавловска. 

Кроме городов Актау, Конаев и Туркестан стоимость указана при оплате транспортной картой или QR.

 

 

 

 

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