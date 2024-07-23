Тарифы за проезд на городских автобусах озвучили в Бюро нацстатистики

Сегодня, 05:01

Сегодня, 05:01

Сколько стоит проезд в городских автобусах Казахстана рассказали в Бюро национальной статистики.

Самая распространенная стоимость проезда городским автобусом составляет 80 тенге и применяется в Актобе, Атырау, Жезказгане, Конаеве, Семее и Талдыкоргане.

Проезд городским автобусом для казахстанцев дешевле всего обходится жителям городов Шымкент, Актау и Туркестан – 70 тенге.

100 тенге оплачивают при проезде на городском транспорте жители Алматы, Кокшетау, Караганды, Костаная, Уральска, Павлодара и Петропавловска.

Кроме городов Актау, Конаев и Туркестан стоимость указана при оплате транспортной картой или QR.