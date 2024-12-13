В прокуратуре Акмолинской области сообщили, что город Косшы и прилегающая территория входят в 30-километровую зону от международного аэропорта столицы, запрещённую для размещения мест выброса отходов. Соответственно, вблизи города сортировка и захоронение ТБО запрещены, передаёт BaigeNews.kz.

В свою очередь, подрядная организация производила вывоз ТБО на полигон города Астана, расстояние которого составляет более 50 км от города Косшы. При этом расходы на сортировку и захоронение ТБО необоснованно включены в тариф вместо транспортировки ТБО до полигона Астаны и оплаты за прием.

"В связи с этим по акту надзора прокуратуры города Косшы проведен перерасчет расходов, что позволило снизить средневзвешенный тариф на 50 тенге для физических (с 532 до 482 тенге) и юридических лиц (с 575 до 527 тенге). В целом за счёт принятых мер общая экономия для 37 тыс. потребителей (в том числе 200 субъектов бизнеса) составила 22,2 млн тенге в год", - отметили прокуроры.

Напомним, ранее сообщалось, почему в Казахстане вокруг сёл образуются стихийные полигоны.