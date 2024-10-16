Тарифы на вывоз мусора могут вырасти в три раза в Астане

Вывоз мусора для столичных жителей станет дороже, если в Астане инвесторы из Китая построят мусороперерабатывающий завод. Об этом сказал заместитель начальника Управления экологии Самат Абдуллин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Компания Shenzhen Energy Environment планирует инвестировать в строительство мусоросжигающего завода для выработки электроэнергии в Астане. Об этом стало известно в июле на заседании казахстанско-китайского делового совета.

"Это инвестиционный проект. Они строят за свои деньги, но просят другой тариф. Если сегодня для физических лиц тариф составляет 390 тенге, то они просят где-то 1 000 тенге. Для юридических лиц умножайте, серьёзная сумма там может стать. Инвестпроект чем лучше? Они сами работают, потом свои же деньги возвращают. Нам беззатратно для бюджета", - сказал Абдуллин.

Представитель акимата добавил, что вопрос о строительстве мусороперерабатывающего завода китайским инвестором пока на стадии рассмотрения. Местные власти понимают, что резкое повышение тарифов на вывоз мусора может серьёзно ударить по карманам горожан.

"Мы же тоже смотрим на этот момент, это может социальное напряжение вызвать в городе. Не каждая семья может платить по 1 000 тенге с человека за вывоз мусора. Хотя сегодня в Астане один из самых дешёвых тарифов. В Алматы уже 700 тенге с человека, Шымкенте - 500 или 600 тенге. Если мы сейчас в три раза цену поднимем, как это отразится на наших горожанах? Мы эти моменты тоже просматриваем и учитываем", - пояснил Абдуллин.

Ранее он рассказал, почему в Астане прекратили раздельный сбор мусора.