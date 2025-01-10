В Алматы с января введены новые ставки для расчёта потребления воды и канализации для жителей, не имеющих счётчиков, передаёт BaigeNews.kz.

Расчет будет исходить из нормы 15 кубометров на человека в месяц. Оплата составит 2 217,6 тенге за водоснабжение и 687,96 тенге за канализацию.

Для нуждающихся категорий граждан предусмотрено возмещение затрат на установку, покупку или поверку счётчиков воды и газа. Для этого следует обратиться в районный отдел социального обеспечения по месту регистрации.