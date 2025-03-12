В проекте закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства обсуждается новый подход к формированию тарифов на содержание многоквартирных домов. Предлагается закрепить минимальный тариф с учетом коэффициентов, зависящих от качества и технических особенностей жилья, а также привязать их в МРП, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Содержать на минимальные тарифы дома очень тяжело. Мы понимаем, что помимо управления есть сохранение жилищного фонда. Поэтому в проекте закона мы сейчас обсуждаем привязать тариф к МРП. Чтобы он индексировался автоматически и депутаты маслихатов не возвращались к этому вопросу на протяжении нескольких лет", - отметила Екатерина Смышляева.

Кроме того, есть коэффициенты (например, для старых и новых домов), которые устанавливались отдельно. Теперь рассматривается возможность их автоматического включения в минимальный тариф без голосования жильцов. При этом дополнительные услуги, такие как консьерж или особое обслуживание, будут включаться только после одобрения собственников жилья.