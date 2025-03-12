Тарифы на содержание жилья хотят привязать к МРП
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В проекте закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства обсуждается новый подход к формированию тарифов на содержание многоквартирных домов. Предлагается закрепить минимальный тариф с учетом коэффициентов, зависящих от качества и технических особенностей жилья, а также привязать их в МРП, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Содержать на минимальные тарифы дома очень тяжело. Мы понимаем, что помимо управления есть сохранение жилищного фонда. Поэтому в проекте закона мы сейчас обсуждаем привязать тариф к МРП. Чтобы он индексировался автоматически и депутаты маслихатов не возвращались к этому вопросу на протяжении нескольких лет", - отметила Екатерина Смышляева.
Кроме того, есть коэффициенты (например, для старых и новых домов), которые устанавливались отдельно. Теперь рассматривается возможность их автоматического включения в минимальный тариф без голосования жильцов. При этом дополнительные услуги, такие как консьерж или особое обслуживание, будут включаться только после одобрения собственников жилья.
"Поэтому сейчас над тарифами мы серьезно работаем, потому что это очень важно для качественного содержания жилого дома", - подчеркнула Смышляева.
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