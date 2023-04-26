Тарифы на комуслуги значительно повысят в Казахстане

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В Казахстане с июля подорожают тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Летом планируется повышение тарифов на 10-30 процентов. В каждом регионе ожидается разное повышение", - сказал Алибек Куантыров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса.

Министр пояснил, что причиной повышения тарифов является износ сетей, к примеру, на сегодня изношено 80-85 процентов тепловых сетей, а также необходимость повышения зарплаты работников этой сферы.

"Нужно поднимать заработную плату сотрудникам ЖКХ, это несколько сотен тысяч человек. К сожалению, из-за низкой зарплаты люди уходят из сферы", - пояснил Алибек Куантыров.

Министр также объяснил разницу тарифов по регионам.

"К примеру, в Экибастузе монополист запросил повышение тарифов на 108 процентов. Мы на это пойти не можем. Соответственно, мы это несколько раз (размер тарифов) снижаем и обсуждаем. Потому что тарифы должны быть комфортными для населения", - отметил Алибек Куантыров.

По его словам, вопросы тарифообразования рассматриваются Комитетом по регулированию естественных монополий Миннацэкономики с учетом социального самочувствия населения.