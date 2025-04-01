В марте 2025 года Казахстан столкнулся с внезапным ростом инфляции, которая составила 10% по итогам года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики. Особенно резко подорожали платные услуги, прибавившие 14,3%. В марте цены на товары и услуги выросли на 1,3%, а продукты питания стали дороже на 1,6%, что стало самым высоким показателем с декабря 2022 года.

Среди продуктов лидерами по росту цен стали бананы, которые подскочили на 14,5%, и помидоры, подорожавшие на 11,4%. На фоне этого, некоторые продукты, как огурцы и яйца, заметно подешевели, что хоть немного смягчило общий рост цен.

Однако истинным потрясением для многих стали тарифы на коммунальные услуги. В марте тарифы на холодную воду увеличились на 15,2%, а на канализацию – на 11,9%. Тарифы на отопление и горячую воду также выросли, не оставив потребителей равнодушными.

Если рассматривать годовую инфляцию, то больше всего подорожали ноутбуки (на 80,6%) и планшеты (на 62%). Но не только техника пошла в рост: цены на продукты, как картофель (+66,4%) и лук (+32,2%), также резко увеличились.

Что касается регионов, то Карагандинская область показала самый высокий рост за месяц (2,4%), в то время как Мангистауская область отметилась минимальными темпами инфляции (0,4%). В Алматы цены выросли на 1,5%, в Шымкенте – на 1,1%, а в Астане – на 0,9%.

Ранее мы сообщали, что Астана стала лидером по уровню инфляции в Казахстане.