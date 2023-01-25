Тарифы на коммунальные услуги в Алматы вырастут

Фото: donpress.com

В Алматы планируется повышение тарифов на коммунальные услуги: горячую, холодную воду, электроэнергию, отопление, канализацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz. При этом власти пока не могут сказать точно, на сколько повысится оплата. Зачем повышают тарифы и чего хотят добиться, рассказали на брифинге в РСК.

- Рост тарифов у каждого субъекта естественных монополий будет индивидуальный, в зависимости от протяжённости сетей и их износа. Сейчас проводится анализ, расчёты. На сколько вырастут тарифы, мы точно пока сказать не можем. Данная программа направлена на сокращение износа сетей на 15% до 2029 года. Также будет обеспечен общественный контроль за вложенными средствами потребителей и продолжена работа по бесхозным сетям. Принимаемые меры отразятся на качестве услуг: будет меньше порывов, аварий, - сообщила руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Миннацэкономики РК в Алматы Асель Буденеева.

По словам спикера, в Алматы довольно высокий износ сетей: свыше 60% в сферах тепло- и электроэнергетики, порядка 50% - в водоснабжении и канализации.

Сообщается, что значительно увеличатся тарифы на холодную воду и канализацию, так как оплата за эти услуги одна из самых низких не только в Алматы, но и в Казахстане.

В целом запланирован поэтапный переход от бюджетного субсидирования к рыночному финансированию.

Необоснованного роста тарифов не будет, обещают власти.