Тарифы на кесарево и осложненные роды увеличились в Казахстане

По информации Минздрава РК с 1 июня тарифы на осложненные роды, включая кесарево сечение, увеличены на 60%, а на уход за новорожденными - на 35%, передает BaigeNews.kz.

Это позволит расширить перечень и качество медуслуг и привлечь больше квалифицированных специалистов, считают в профильном министерстве.

При пересчете тарифов учтены реальные затраты медицинских учреждений, которые они несут при оказании услуг пациентам. Принятые меры позволят медицинским организациям достичь финансовой устойчивости, что в свою очередь улучшит качество и доступность медицинской помощи для населения. А пребывание в родильных домах станет более комфортным и безопасным для матери и её ребенка, сообщили в Минздраве РК.