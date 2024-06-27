  • 27 Июня, 01:09
  • BAIGENEWS

Тарифы на кесарево и осложненные роды увеличились в Казахстане

Сегодня, 01:00
АВТОР
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skachat-foto.ru Сегодня, 01:00
Сегодня, 01:00
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Фото: skachat-foto.ru

По информации Минздрава РК с 1 июня тарифы на осложненные роды, включая кесарево сечение, увеличены на 60%, а на уход за новорожденными - на 35%, передает BaigeNews.kz.

Это позволит расширить перечень и качество медуслуг и привлечь больше квалифицированных специалистов, считают в профильном министерстве.

При пересчете тарифов учтены реальные затраты медицинских учреждений, которые они несут при оказании услуг пациентам. Принятые меры позволят медицинским организациям достичь финансовой устойчивости, что в свою очередь улучшит качество и доступность медицинской помощи для населения. А пребывание в родильных домах станет более комфортным и безопасным для матери и её ребенка, сообщили в Минздраве РК.

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