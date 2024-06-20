Тарифы на электроэнергию снизили в 13 регионах Казахстана

В правительстве заявили об экономии 1,7 млрд тенге за счет снижения тарифов на электроэнергию в 13 регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

“В целом за счет проведенных мероприятий, общая экономия для 129 060 субъектов малого и среднего бизнеса составила более 1,7 млрд тенге в месяц. Необходимо отметить, что разница в тарифах в регионах объясняется различной схемой электроснабжения и структурой тарифа, которая состоит из отпускных цен Единого закупщика и закупаемой электрической энергии, готовности электрической мощности к несению нагрузки, тарифов энергопередающих и сбытовых организаций, объемов поставляемой электрической энергии и т.д”, - говорится в сообщении.

Уровень тарифов для потребителей также зависит от дифференциации. При этом уровень тарифов для населения в регионах страны установлены ниже себестоимости.

В целом, результаты проведенной работы обеспечили поддержку субъектов МСБ в оплате коммунальных услуг, что оказывает косвенное положительное влияние на население, в части снижения расходной части субъектов малого и среднего бизнеса при реализации товаров и услуг.

Справочно:

с 1 мая 2024г. в г. Алматы и Алматинской области – ТОО "Алматыэнергосбыт" на 1,2%;

с 1 мая 2024г. в Туркестанской области и г. Шымкент – ТОО "Энергопоток" на 12,4%;

с 5 мая 2024г. в Карагандинской области – ТОО "КарагандаЖылуСбыт" на 14,55%;

с 1 июня 2024г. в г. Астана – ТОО "Астанаэнергосбыт" на 18%;

с 1 июня 2024г. в Акмолинской области – ТОО "АРЭК-Энергосбыт" на 4,6%;

с 1 июня 2024г. в Карагандинской области – ТОО "Энергоуголь ХХІ" на 10%;

с 1 июня 2024г. в Карагандинской области – ТОО "Расчетный сервисный центр" на 10%;

с 1 июня 2024г. в Северо-Казахстанской области – ТОО "СевКазЭнергосбыт" на 7,14%;

с 1 июня 2024г. в области Жетысу – ТОО "ЖетысуЭнергоТрейд" на 16,2%;

с 1 июня 2024г. в Актюбинской области – ТОО "Актобеэнергоснаб" на 4,5%;

с 1 июня 2024 г. в Павлодарской области – ТОО "Экибастузэнерго" на 5,1%;

с 10 июня 2024 г. в Костанайской области – ТОО "Рудненская Энерго Компания" на 17%;

с 1 июля 2024 г. в Костанайской области – ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" на 5%.