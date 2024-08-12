Тарифы на электроэнергию увеличат в Казахстане

Сегодня, 09:07

Сегодня, 09:07

Министерство энергетики нашей страны разработало проект изменений в предельные тарифы на электрическую энергию, передаёт BaigeNews.

Документ предусматривает повышение тарифов для ряда компаний, занимающихся производством и реализацией электроэнергии.

Согласно проекту, в 2024-2025 годах планируется увеличение тарифов для следующих компаний:

Первая группа (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова): тариф вырастет с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч.

Вторая группа (Евроазиатская энергетическая корпорация): тариф увеличится с 7,40 до 7,98 тенге.

Девятая группа (АО "Астана-Энергия"): тариф повысится с 8,49 до 9,28 тенге.

12-я группа (АО "Алюминий Казахстана): тариф возрастет с 6,05 до 7,87 тенге.

18-я группа (ТОО "Степногорская ТЭЦ"): тариф поднимется с 22,58 до 28,97 тенге.

28-я группа (ТОО "Жанажолская ГТЭС"): тариф вырастет с 11,44 до 11,85 тенге.

39-я группа (АО "З-Энергоорталык"): тариф увеличится с 13,79 до 15,09 тенге.

48-я группа (АО "ТНК "Казхром"): тариф повысится с 7,59 до 10,67 тенге.

Также предлагается ввести тарифы:

56-й группы - 43,92 тенге за кВтч;

57-й группы - 56,63 тенге;

58-й группы - 30,03 тенге;

59-й группы - 22,56 тенге;

60-й группы - 3,07 тенге.

Отметим, документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения, которое продлится до 23 августа.