  • 12 Августа, 09:27
  • BAIGENEWS

Тарифы на электроэнергию увеличат в Казахстане

Сегодня, 09:07
АВТОР
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bloknot-astrakhan.ru Сегодня, 09:07
Сегодня, 09:07
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Фото: bloknot-astrakhan.ru

Министерство энергетики нашей страны разработало проект изменений в предельные тарифы на электрическую энергию, передаёт BaigeNews.

Документ предусматривает повышение тарифов для ряда компаний, занимающихся производством и реализацией электроэнергии.

Согласно проекту, в 2024-2025 годах планируется увеличение тарифов для следующих компаний:

  • Первая группа (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова): тариф вырастет с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч.
  • Вторая группа (Евроазиатская энергетическая корпорация): тариф увеличится с 7,40 до 7,98 тенге.
  • Девятая группа (АО "Астана-Энергия"): тариф повысится с 8,49 до 9,28 тенге.
  • 12-я группа (АО "Алюминий Казахстана): тариф возрастет с 6,05 до 7,87 тенге.
  • 18-я группа (ТОО "Степногорская ТЭЦ"): тариф поднимется с 22,58 до 28,97 тенге.
  • 28-я группа (ТОО "Жанажолская ГТЭС"): тариф вырастет с 11,44 до 11,85 тенге.
  • 39-я группа (АО "З-Энергоорталык"): тариф увеличится с 13,79 до 15,09 тенге.
  • 48-я группа (АО "ТНК "Казхром"): тариф повысится с 7,59 до 10,67 тенге.

Также предлагается ввести тарифы:

  • 56-й группы - 43,92 тенге за кВтч;
  • 57-й группы - 56,63 тенге;
  • 58-й группы - 30,03 тенге;
  • 59-й группы - 22,56 тенге;
  • 60-й группы - 3,07 тенге.

Отметим, документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения, которое продлится до 23 августа.

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