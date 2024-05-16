Тарифы на электроэнергию для бизнеса снизили в СКО

Компания "Севказэнергосбыт" уведомила департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Северо-Казахстанской области о снижении цены на электрическую энергию для бизнеса на 7,1 процента, передаёт BaigeNews.kz.

С 1 июня тариф снизится с 27,87 тенге до 25,88 тенге за киловатт (без учёта НДС).

"Снижение цены стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК действия лицензий на услуги нерегулируемых энергоснабжающих организаций. Работа проведена правительством в рамках поручения главы государства по исключению посреднических структур, в том числе непродуктивных посредников в цепочке электроснабжения потребителей", - сообщили в министерстве нацэкономики.

Предпосылкой для снижения цены послужил переход потребителей от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику - ТОО "Севказэнергосбыт", что повлияло на увеличение объёма предоставляемых услуг.