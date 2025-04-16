Жителей Астаны может ожидать очередное повышение коммунальных расходов. АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания" выступило с предложением увеличить предельный тариф на электроэнергию до 31,67 тенге за киловатт-час, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Ожидаемый рост составляет почти 30%, что уже вызвало активное обсуждение на общественных слушаниях, где выступил председатель правления компании Руслан Абжанов. Он напомнил, что ещё в 2024 году тариф был снижен с 29,28 до 24,43 тенге, однако текущая стоимость, по словам представителей компании, не покрывает даже себестоимости одного киловатт-часа.

"С 1 января 2025 года действует тариф 24,43 тенге. Наш проект — 31,67 тенге. Увеличение связано с ростом цен на покупку, транзит и мощность электроэнергии", — пояснил Абжанов.

Компания также представила дифференцированные тарифы, которые планируется ввести с 1 мая 2025 года, в зависимости от категории потребителей:

Население - 22,43 тенге за кВт·ч (с учётом НДС — 25,12 тенге);

Юридические лица - 33,88 тенге за кВт·ч;

Бюджетные организации - 66,33 тенге за кВт·ч;

Компании, производящие социально значимые продовольственные товары - 31,67 тенге за кВт·ч.

Такой скачок, по мнению энергетиков, необходим для поддержания стабильной работы сетей и покрытия возросших затрат. Однако у населения и бизнеса это предложение может вызвать серьёзную реакцию, особенно в условиях инфляции и роста цен на другие услуги.

Окончательное решение по тарифам будет принято регулирующим органом после завершения публичных обсуждений.

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