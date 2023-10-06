Тариф в обмен на инвестиции: в 2023 году будет привлечено 250 млрд тенге

Глава государства в Послании указал на необходимость новых решений в жилищно-коммунальной сфере. В частности, упор был сделан на пересмотре системы тарифообразования. Сегодня уже все коммунальные предприятия с изношенной инфраструктурой перешли на повышенный тариф в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции".

Подробнее о перезагрузке тарифной политики и внедрении новых методов тарифообразования журналисту BaigeNews.kz рассказал заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев.

- Тимур Ернатұлы, в Казахстане началась реализация программы "Тариф в обмен на инвестиции". Сколько предприятий перешли на этот тариф? Сколько инвестиций уже привлечено?

- Программа "Тариф в обмен на инвестиции" направлена на обновление коммунальной инфраструктуры путём стимулирования новых инвестиций в сферу ЖКХ.

В 2023 году планируется привлечение инвестиций на сумму порядка 250 миллиардов тенге для ремонта 5,8 тысячи километров инженерных сетей. Это позволит снизить износ на 3,2 процента.

Также повышаются заработные платы работников сфер естественных монополий в среднем со 135 тысяч тенге до 200-300 тысяч тенге.

Ещё одним фактором является повышение тарифа на производство электроэнергии, оптовой цены товарного газа, стоимости стратегических товаров.

Во втором квартале 2023 года МНЭ утверждены 212 заявок на изменение тарифов и инвестиционных программ с вводом в действие их с 1 июля этого года.

В результате изменение тарифов на коммунальные услуги в среднем составило от 10 до 30 процентов с учётом обеспечения баланса интересов потребителей и предприятий.

При этом уязвимые слои населения защищены от изменения тарифов за счёт механизма жилпомощи: акиматы компенсируют часть коммунальных расходов.

- Как будет контролироваться необоснованное повышение тарифов?

- Проводимая реформа основывается на принципах прозрачности, подотчётности и публичности всего процесса тарифообразования.

Открытость принятия решений направлена на вовлечение потребителей в процесс тарифного регулирования путём проведения публичных слушаний, заседаний региональных комиссий, отчётов предприятий перед потребителями. Все мероприятия освещаются в СМИ.

Контроль целевого использования средств потребителей обеспечивается с привлечением общественности и технических экспертов.

При нарушении прав потребителей для них вводятся временные компенсирующие тарифы, а субъекты естественных монополий привлекаются к административной ответственности.

Таким образом, в случае необоснованного завышения счетов за коммунальные услуги средства будут возвращаться потребителям через перерасчёт в последующих счетах.

- Какие цифровые решения внедрены в сферу тарифообразования?

- 4 сентября введена обновлённая версия базы "Монополист". В рамках расширения функционала все этапы тарифообразования будут оцифрованы, что позволит любому заинтересованному лицу ознакомиться с уровнем тарифов, структурой расходов, заявками на утверждение и изменение тарифных смет и инвестиционных программ, а также их отчётности об использовании средств.

Кроме того, интеграция новой версии базы "Монополист" с государственными базами данных ("Е-статистика", "Система обработки налоговой отчётности", "Юридические лица", "Физические лица" и других) обеспечит достоверность представленной информации за счёт сверки отчётных данных.

- Какая ещё работа проводится вашим комитетом по реализации поручений президента, озвученных в послании?

- МНЭ во исполнение Послания главы государства народу от 1 сентября 2023 года "Экономический курс справедливого Казахстана" проводится работа по перезагрузке тарифной политики в части внедрения новых подходов регулирования, цифровизации и обеспечения прозрачности регулирования в сфере естественных монополий.

Первое. В рамках реформирования тарифной методологии проводится работа по переходу на стимулирующий метод тарифного регулирования. Для разработки новой методологии привлечены консультанты Всемирного Банка и отраслевые ассоциации.

Совершенствование тарифной методологии нацелено на повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополий путём стимулирования новых инвестиций, внедрения инновационных решений, повышения уровня коммуникаций с потребителями, контроля качества оказываемых услуг и соответственно получения дохода.

Достижение эффективности оценивается показателями качества и надёжности, которые фиксируются одновременно с утверждаемым тарифом.

Для достижения требуемых условий по эффективности субъекты естественных монополий не будут ограничивать прибыль и амортизационные отчисления. В случае неэффективной работы тарифный регулятор снижает прибыль.

Таким образом, будет установлен рыночный подход тарифного регулирования.

Второе. Планируется автоматизация государственного контроля над деятельностью субъектов естественных монополий путём введения системы управления рисками, которая позволит назначать проверки без участия человека.

Данная система направлена на снижение вероятности наступления неблагоприятных факторов путём градации субъектов по степеням риска для последующего контроля.

Третье. Цифровизация закупок субъектов естественных монополий предусматривает электронный формат и интеграцию с "Единым окном закупок" (НПП "Атамекен").

Эти меры позволят мониторить ход осуществления закупок с целью исключения ценовых спекуляций и предоставить равные возможности для всех участников закупок.

При этом субъектам естественных монополий будет представлена возможность выбора электронной торговой площадки для проведения закупок, а заинтересованные лица смогут отслеживать процедуры их исполнения.

Четвёртое. В целях повышения ответственности монополистов, МНЭ совместно с заинтересованными госорганами прорабатывается вопрос об установлении персональной ответственности руководителей субъектов естественных монополий за ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей.

В целом все внедряемые инструменты направлены на стимулирование субъектов естественных монополий повышать качество и надёжность оказываемых услуг потребителям, повышение прозрачности регулирования деятельности субъектов, цифровизацию этапов тарифообразования, формирование добросовестной конкуренции при закупках, а также усиление государственного контроля и снижение коррупционных рисков.

- Спасибо за интервью!