"Тариф по городу уже достигает 425 тенге" - ONAY о ценах на проезд в автобусах

Фото: пресс-служба управления внутренней политики Алматы

Расчётный тариф общественного транспорта в Алматы составляет 425 тенге. Об этом сообщил директор транспортного холдинга ONAY Садир Хамраев, передаёт BaigeNews.kz.

Он подчеркнул, что стоимость проезда в городе не повышалась с 2012 года. Сейчас она составляет 150 тенге при оплате наличкой и 80 тенге при оплате картой ONAY.

"Из-за инфляции, роста цен на ГСМ расчетный тариф по городу уже далеко не 80 тенге, однако пока цены удается сдерживать за счет субсидий от государства. 11 лет прошло, а тариф тот же, уже во многих регионах он поменялся. На сегодня расчетный тариф по городу уже достигает 425 тенге, но установить его невозможно, потому что слишком большой", - сообщил Садир Хамраев.

Он также подчеркнул, что в этом вопросе должен быть баланс между ценой и качеством.

На сегодняшний день в Алматы 2,5 тысяч автобусов. По его словам, к 2024 году предположительно в городе будет 3,5 тысячи автобусов. Поэтому сейчас акимат формирует транспортный каркас и создает оптимальную маршрутную сеть.