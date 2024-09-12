Тариф на воду незаконно повысили в области Абай

В области Абай прокуроры защитили права потребителей и работников КГП на ПХВ "АягозСу". Выявлено необоснованное повышение тарифа на воду и зарплаты руководителя предприятия, передаёт BaigeNews.kz.

"Аягоз Су" в нарушение требований Закона "О естественных монополиях" взимало оплату в размере 202 тенге за кубометр питьевой воды. За 2022-2023 годы предприятием необоснованно получено 35,2 миллиона тенге. По акту прокурорского надзора департаментом по регулированию естественных монополий области Абай в целях компенсации необоснованно полученной суммы введён временный тариф на воду в размере 167 тенге за кубометр", - сообщили в надзорном органе.

Таким образом прокуратурой района защищены права 12 тысяч потребителей.

На этом же предприятии выявлен факт завышения заработной платы руководителей за счёт рядовых работников.