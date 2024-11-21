Тариф на мусор увеличивают в Астане до 1003 тенге: оправдано ли повышение?

Проблема мусора в Астане не нова, но в этом году город столкнулся с серьёзным мусорным кризисом. По традиции 2024-ый начался с переполненных баков и недовольства жителей. После непростого переходного периода, когда вывоз мусора от монополиста Clean City NC был передан нескольким компаниям, горожане вновь столкнулись с теми же проблемами: несанкционированными свалками и нашествием крыс. На фоне этих трудностей акимат объявил о повышении тарифа на вывоз мусора с 390 до 1003 тенге. Насколько оправдано это повышение? Ответ на этот вопрос пыталась найти корреспондент BaigeNews.kz.

Ситуация с вывозом мусора в Астане стала критической. Clean City NC, работавшая с 2017 года в статусе монополиста, не справлялась с растущими объёмами отходов, поскольку население города продолжает увеличиваться. Специалисты подсчитали, что средний житель в год производит 3,13 кубических метра мусора, что значительно больше предыдущей нормы в 2,16 кубических метра.

В связи с этими изменениями в текущем году акимат Астаны решил пересмотреть условия вывоза мусора: теперь вместо одной компании задействованы четыре. Это создало конкуренцию и должно было улучшить условия сбора и транспортировки отходов. Новые компании сделали инвестиции в специализированную технику, удвоив количество работающих автомашин с 50 до 100. Каждая из них также приобрела по 3000 новых контейнеров для замены старых.

Кроме того, в рамках новых условий акимат осуществляет переход к цифровой системе контроля: теперь в режиме реального времени можно следить, когда забрали мусор из контейнеров и куда его отвезли.

Однако, несмотря на ряд заявленных улучшений, многие астанчане и эксперты сомневаются в оправданности повышения тарифа. В последний раз тариф был утверждён в 2020 году, и увеличение до 1003 тенге вызывает много вопросов. Экологи и экоактивисты первыми отреагировали на новость о повышении.

Тариф не обоснован

По мнению исполнительного секретаря Столичного клуба аналитиков Аскара Джапарова, рост тарифов не обеспечит должного качества вывоза мусора. Он отметил, что текущие проблемы с сортировкой и захоронением отходов остаются без должного решения.

"Пока все первобытно. Мы видим, что мусор собирают и увозят, но вопросы сортировки и захоронения покрыты мраком. Копни, много чего вылезет неприятного. Нам не нужно, чтобы существующие серые схемы получали свежий поток наличности. В итоге мы получим новые дикие свалки вокруг Астаны. И лишь усугубим ситуацию. Вопросы экологии имеют привычку накапливаться и приводить к взрывным последствиям. Пора навести порядок в столице. Показать хороший пример остальным", - говорит Аскар Джапаров.

Он отметил, что перед принятием новых тарифов в обязательном порядке необходимо создать новую рабочую систему, которая навсегда закроет городские потребности, исключив все возможности безнаказанно засорять степь.

"Мы должны видеть, что эти деньги работают, решая злободневные экологические проблемы, не обогащая отдельно взятых лиц сверх меры", - подчеркнул эксперт.

Организатор экологического движения "Мы за Чистую Страну" Шасалим Шагалимов также считает, что местные власти поторопились с увеличением тарифов. Он придерживается мнения, что прежде чем поднимать тариф, нужно решить старые проблемы.

Экоактивист утверждает, что в этом году экополигон Астаны принял почти на 20% меньше мусора, чем в прошлом году. Потому что водители недобросовестных компаний выгружают мусор в степи. При этом получают деньги с жильцов города. Шасалим Шагалимов сам не раз становился свидетелем, как мусоровозы вываливали мусор на окраине города.

"Они должны обеспечивать вывоз мусора на полигон. Они же экономят свои деньги и везут за город на несанкционированную свалку. За целую машину они заплатят всего 7 тысяч тенге. А на экополигоне за тонну мусора нужно заплатить 6 тысяч тенге", - рассказывает Шасалим Шагалимов.

После таких действий государство несёт убытки. Отравляется почва, вода. В бюджет не попадают деньги от мусора. Полигон не развивается, потому не получает деньги.

Шасалим Шагалимов утверждает, что Астана нуждается в строительстве мусороперерабатывающих заводов.

"То, что попадает на экополигон Астаны, 100% перерабатывается, проходит сортировку. Бумагу, картон, стекло, алюминий, всё, что можно реализовать, полигон убирает. Это его предназначение. Если мы весь мусор с несанкционированных свалок привезём на полигон, уже завтра он закроется. Почему? Во-первых, потому что полигон не будет успевать принимать весь мусор. Во-вторых, там просто ячейки заполнятся. Мусор нам по факту некуда складывать, собирать", - говорит экоактивист.

Шагалимов считает, что увеличение тарифа не решит проблему мусора в Астане.

"Где гарантия, что с поднятием тарифа мусоровывозящие компании не повезут этот мусор на несанкционированные свалки? Им некуда девать мусор: у них нет переработочной станции, у них ничего нет. Единственный у нас пригодный полигон для этого – это экополигон. Хоть 10 компаний будут заниматься вывозом мусора, всё равно мусор будут привозить в одно место", - сказал экоактивист.

Вместе с тем в Астане всё ещё не налажена система раздельного сбора мусора. Ситуацию обостряют кафе и рестораны, у которых нет своих мусорных баков. Они не сортируют мусор и забивают им контейнеры близлежащих домов.

"Когда государство сказало, давайте разделять, люди начали разделять мусор. Кафе, рестораны не заморачиваются с разделением сбора мусора. Они просто бросают в ближайшую контейнерную площадку", - сказал Шагалимов.

Экоактивист уверен, что тариф должен быть ниже установленного.

"Система управления отходами должна работать согласно иерархии Экологического кодекса РК: "сбор – вывоз – сортировка – переработка – полигон захоронения". В новый тариф входит лишь "сбор – вывоз – свалка в посёлке Коянды". В этом случае тариф должен быть ниже существующего, так как отсутствуют несколько ступеней иерархии и свалка в Коянды не соответствует требованиям Экологического кодекса РК и соответственно не несет необходимых затрат по эксплуатации", - заверил Шагалимов.

В Ассоциации по управлению отходами "KazWaste" поддерживают повышение тарифа на мусор. Даже считают, что для комплексного управления ТБО Астаны этого мало.

"Существующие тарифы на ТБО не полностью покрывают расходы мусоровывозящих организаций и не позволяют реализовывать требования акиматов - ставить новые контейнеры, обновлять парк мусоровозов, развивать пункты приема вторичного сырья, обновлять мусороперерабатывающие комплексы. Если хотим, чтобы в наших городах было чисто и полигоны не горели - нужно платить. Это аксиома! Бесплатно бизнес не сможет решать эту задачу. А для МСБ нужна хотя бы минимальная прибыль и стабильность. Иначе, нужно переводить триады "МВО - МПК - Полигон" в коммунальную собственность и развивать их за счет местного или республиканского бюджета", - пояснил председатель асоциации Шынболат Байкулов.

Вместе с тем, он не до конца понимает, почему акимат Астаны установил именно такой тариф.

"В Астане планируется строительство завода W2E китайской компанией. Не планируется ли за счет повышения тарифа ТБО с жителей Астаны еще платить и им за сжигание ТБО?", - задается вопросом он.

Также глава Байкулов обратил внимание на тариф на мусор в Алматы. Там 1 мая 2024 года тариф повысили с 553 до 718 тенге. При этом у них работают 20 мусоровывозящих организаций и три полигона.

"Изучил ли акимат Астаны подход Алматы? Разумнее было бы принять и рассмотреть расчёты акимата Алматы. Если не изучили, то всё под вопросом. Если изучили, то, пожалуйста, озвучьте, откуда цифра 1003 тенге? На мой взгляд, нужно разбираться", - отметил Байкулов.

Он назвал, каким, на его взгляд, должен быть тариф на вывоз мусора в Астане.

"В среднем, по нашим расчётам, при существующих условиях без комплексного управления тариф ТБО должен быть в пределах 650-750 тенге с человека в месяц. При комплексном подходе, без дотаций по W2E и РОПа тариф может составлять 2100-2500 тенге с человека в месяц", - сказал Шынболат Байкулов.

Таким образом, увеличение тарифа на вывоз мусора в Астане вызывает множество вопросов и опасений. Необходимость повышения может быть обоснована растущими объёмами отходов и улучшением инфраструктуры, однако без создания эффективной системы управления отходами и контроля за расходованием бюджетных средств, эта мера может привести лишь к новым проблемам.