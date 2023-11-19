Тариф на электроэнергию может подорожать в двух областях Казахстана

В Семее прошли открытые слушания по случаю возможного повышения тарифов на электроэнергию для абонентов области Абай. Заявку на увеличение тарифа направило энергоснабжающее предприятие "Шыгысэнерготрейд". В этом году ТОО уже поднимало стоимость коммунального блага на 15%. Вторая заявка поступила в связи с новыми правилами игры на рынке энергетики Казахстана. С середины лета в системе закупки и доставки электро-топлива до потребителей появилось два промежуточных оператора. Их услуги заметно отразились на конечной стоимости электроэнергии, но пока только для ТОО "Шыгысэнерготрейд". А в скором времени эти изменения могут ударить и по карману конечных потребителей. Не радужная перспектива стала причиной жарких споров в ходе встречи, на которой побывал и корреспондент BaigeNews.kz.

Промежуточные звенья

В конце августа текущего года поставщик электроэнергии на территории Абайской и Восточно-Казахстанской областей ТОО "Шыгысэнерготрейд" вышел с заявкой на увеличение тарифа. Предприятие обслуживает больше 521 тысячи абонентов в 10 городах и почти 900 сельских населённых пунктах. В случае поднятия предельного тарифа средняя стоимость одного киловатт-час увеличится с 21,067 тенге до 25,53 тенге.

Какие именно причины повлияли на текущее изменение тарифа и натолкнули на решение второй раз за год обратиться в Департамент по регулированию естественных монополий с новой заявкой, пояснил финансовый директор ТОО "Шыгысэнерготрейд" Тимур Уразов.

"Введение единого закупщика послужило основной причиной, почему наше предприятие вышло с заявкой на изменение тарифа. Также помимо единого закупщика ввели ещё и балансирующий рынок, который прежде работал в имитационном режиме. С 1 июля балансирующий рынок заработал в фактическом режиме с финансовыми обязательствами. Как он работает? Если наше ТОО заявило на 24 часа определённый график поставки энергии и с учётом объективных факторов отклонилось от этого графика, то каждый час положительное или отрицательное сальдо уходит на балансирующий рынок. Данные изменения придуманы нашим государством. И если министерство энергетики решило изменить систему рынка электроэнергии, то мы как зеркало показываем и отражаем в тарифах эту систему. Так как именно мы работаем напрямую с потребителями", - пояснил причину заявки на повышения тарифа финансовый директор компании-поставщика Тимур Уразов.

На рынке электроэнергетики работает несколько субъектов. Первый и самый основной - это энергопроизводящие организации - ГЭСы и ТЭЦы. В области Абай — это Шульбинская ГЭС, в ВКО - Усть-Каменогорская ГЭС.

Для того, чтобы доставить до потребителя эту электроэнергию, функционируют энергопередающие организации. Для жителей некогда единой Восточно-Казахстанской области — это "АО ОЭСК". Хотя есть в регионе и мелкие энергопередающие организации, имеющие свои сети и подстанции. Эти компании занимаются преобразованием больших энергетических мощностей для потребителя.

Помимо работы основных крупных энергопроизводящих и энергопередающих организаций существуют технологически связанные услуги. За них отвечают компании, определённые государством, и это рынок электрической мощности, балансирующий рынок и услуги оператора рынка централизованной торговли электрической энергии. Без этих составляющих просто так энергию доставить до потребителя не получится.

Отсрочка на год

До 1 июля 2023 года в Казахстане действовала система двусторонних контрактов. То есть "Шыгысэнерготрейд" заключал договоры напрямую с энергопроизводящими организациями, выбирая производителя с наиболее оптимальным тарифом. Например, для области Абай это Шульбинская ГЭС, для ВКО — Усть-Каменогорская ГЭС. Но так как эти станции не могли технологически покрыть всю потребность для областей, "Шыгысэнерготрейд" докупал электроэнергию на Экибастузской ГРЭС и Усть-Каменогорской ТЭЦ.

Но с 1 июля текущего года данная система двухсторонних контрактов изменилась. Согласно "Закону об электроэнергетике" и правилам оптового рынка теперь вся электроэнергия со всех энергопроизводящих организаций закупается единым закупщиком. Это подведомственная организация Минэнерго в лице ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии". Это ТОО покупает всю электроэнергию со всех станций и перепродаёт её оптовым покупателям. В данном случае оптовым покупателем в области Абай и Восточно-Казахстанской области является "Шыгысэнерготрейд".

Покупка электроэнергии для "Шыгысэнерготрейд" состоит из двух составляющих: это покупка у единого закупщика базовой электроэнергии и покупка балансирующей электроэнергии.

Но есть и хорошая новость. 1 июля 2023 года Комитет по регулированию естественных монополий издал приказ, в котором включил восточно-казахстанского поставщика в список получателей помощи. В течение года, вплоть до лета следующего года, стоимость базовой электроэнергии у единого закупщика останется неизменной на уровне 8 тенге 48 тиын.

"После этой даты мы переходим на такие же рыночные условия, как и прочие организации. Ввод единого балансирующего и закупочного рынка отразится на всех этапах поставки электроэнергии до конечного покупателя. Например, в настоящее время у нас в тарифе утверждено 4,4 млрд. на затраты системного оператора "KEGOC" . По нашим расчётам на ближайший год необходимо собрать с населения 5,6 млрд. и отдать ему за услуги. Отразились изменения и на тарифе энергопередающих организаций. Тариф "ОЭСК" изменился с 8, 75 до 10,1 тенге только по причине введения единого закупщика. Эта разница сейчас садится нам в тариф убытком. Я считаю, это объективные причины, по которой мы вышли заявкой", — привёл экономическое обоснование на планируемое увеличение стоимости электроэнергии Тимур Уразов.

Официальное заявление

После подробного расклада о причинах, толкающих предприятие поднять конечный тариф для потребителей, общественные слушания перешли в жаркие споры. Заместитель председателя общественного совета области Абай Николай Исаев высказался о целесообразности введения новых участников энергетического рынка, которые спровоцировали повышение стоимости стратегически важного "продукта".

"Я думаю, что общественность будет против. Любая организация, которая вступает в эту цепочку поставки электричества до потребителя, должна давать положительный эффект, а не отрицательный результат для всего населения. Законы делают депутаты. Им нужно прийти к тому, чтобы поменять закон и убрать эти составляющие звенья, которые нам не нужны", — выразил своё мнение Николай Исаев.

Депутат маслихата области Абай Талгат Баймуринов поддержал своего единомышленника и высказался уже от имени электората.

"У меня 34 тысячи избирателей, что я им завтра буду говорить? Я не могу согласиться с вашим намерением. От лица всего депутатского корпуса говорю, что мы категорически против повышения каких-либо вообще тарифов. Я это официально заявляю", — категорично объявил народный избранник.

Накал страстей привёл к тому, что представитель компании-поставщика электричества не стал подбирать слова, а открыто высказался по поводу реального будущего в случае отказа и тоже сделал официальное заявление.

"Вы уже второй человек, который говорит "категорически против повышения". Допустим, департамент по регулированию естественных монополий отклоняет нашу заявку. Но я сразу говорю, тогда электроснабжения в обеих областях не будет. Это я говорю в открытую, потому что мы не сможем платить всему оптовому рынку, - представил вариант потенциального будущего Тимур Уразов. — Когда у нас порой наступают моменты кассового разрыва, то есть когда не платим производителям электроэнергии, в диспетчерских режимах нас просто не ставят в заявке".

"Наш бюджет не готов"

Намерение ТОО "Шыгысэнерготрейд" повысить тариф на свой стратегический продукт вызвало волну эмоций в сфере малого и среднего бизнеса. В Палату предпринимателей стали поступать обращения от бизнесменов из разных регионов области Абай. Они взволнованы тем фактом, что впереди их ждёт повторное повышение тарифа на электричество.

"Предприниматели сообщают нам, что это, в свою очередь, повлечет повышение цен на готовую продукцию, себестоимость товара вырастет", — пояснил юрист Палаты предпринимателей Бекзат Ахметбеков.

Управление жилищно-коммунального хозяйства области Абай также высказалось против повышения тарифов. По мнению ведомства, если и предпринимать такие шаги, то не в конце года.

"Сейчас наш бюджет к этому реально не готов. Мы прошли все уточнения, согласования, поэтому в случае принятия тарифа могут возникнуть сложности с финансированием. Плюс к тому же область новая, есть риск социальной напряжённости. Вам дали льготные условия, может быть получится снизить финансовое давление на население ещё как-то по другому, - обратился руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Серик Туленбергенов к руководству ТОО "Шыгысэнерготрейд. - Если в ближайшее время пройдёт повышение, то это сразу ударит по другим организациям, вырастут ценовые позиции по всем услугам - и вода, и тепло, одно за другим пойдёт. Поэтому позиция руководства области — в этом году не проводить повышение тарифа".

Департамент по регулированию естественных монополий, как и водится, выразил нейтральную позицию. По словам руководителя ведомства Армана Малик, роста цен не избежать. Однако это не означает, что поданная заявка будет одобрена беспрекословно и в полном объёме. Уполномоченный орган пообещал, что не допустит необоснованных и непроверенных цифр в тарифе.

"То, что "Шыгысэнерготрейд" подал заявку на повышение, не означает, что мы будем утверждать тариф на заявленном уровне. Но избежать роста мы тоже не можем. Будьте уверены, что необоснованных сумм, какую-либо прибыль в пользу этой компании мы не допустим. Будем перепроверять все цифры. Здесь надо понимать, что министерство энергетики приняло решение о необходимости введения единого закупщика. Сейчас нам везёт, у нас есть льготный тариф - 8,48 тенге. В других областях он намного больше — и 12, и 14 тенге", — проинформировал руководитель Департамента по регулированию естественных монополий ВКО Арман Малик.

Сдерживание тарифов может привезти к очередному инфраструктурному запущению, а в результате - энергетическому коллапсу, как это было в период, начиная с 2010 года. Изношенность сетей отталкивает интерес потенциальных инвесторов, которые, оценив реальную обстановку, рискуют вкладываться в объекты и субъекты со штампом "не надёжно".

По этому поводу резонный вопрос задал Николай Исаев. По его словам, каждые общественные слушания должны начинаться с отчёта о том, куда уходят и как распределяются амортизационные отчисления, заложенные в тариф на восстановление инфраструктуры. Поэтому он заинтересован изучить подобный доклад от компании по управлению электрическими сетями "KEGOC" и послушать их отчёт о проделанной работе. Чистая прибыль национального оператора за 2023 год составила 32,7 млрд тенге.

"Никто не говорит, куда делись амортизационные отчисления. Скорее всего, они уходят в прибыль, никто их не израсходует. Мы почти потеряли Иртыш из-за этих ГЭС, поэтому, наверное, у нас тарифы дешевле. Бухтарминское водохранилище подняли на 8 м, увеличилось зеркало, и мы ещё говорим о том, что Китай забирает реки. Проблема у нас!", — высказался Николай Исаев.

Все стороны, участвующие в слушаниях, выразили свои мнения, которые будут учтены при рассмотрении заявки. Дальнейшее рассмотрение и дифференциация тарифов находится в компетенции Департамента по регулированию естественных монополий по ВКО.

Для справки: стоимость тарифа на электроэнергию для потребителей области Абай выглядит следующим образом: для физических лиц - 13,94 тенге за квт/час; для юридических лиц - 23,55 тенге, для бюджетных организаций — 42,15 тенге без НДС.





Фото: Альбина Халел