"Тариф будет справедливым и комфортным для населения" - МНЭ о стоимости комуслуг

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В Комитете по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики сообщили, что почти все монополисты из "красной зоны" подали заявки на увеличение инвестиций. При этом в ведомстве пообещали, что не допустят необоснованного роста тарифов на комуслуги, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас сотрудники территориальных департаментов КРЕМ МНЭ РК рассматривают 71 заявку от субъектов естественных монополий на утверждение инвестиционных программ для увеличения суммы инвестиций и ремонтных работ в рамках реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции". Ещё пять заявок СЕМ поступят до конца месяца.

Как пояснили в КРЕМ, по теплоснабжению поступила 21 заявка от 10 регионов. Это Алматы, ВКО, СКО, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Мангистауская, Жамбылская области и область Абай, две заявки из Павлодарской и Жетысуской областей на стадии ожидания.

13 регионов заявили о необходимости инвестирования в 16 объектов электроснабжения в Акмолинской, Актюбинской, Мангистауской, Карагандинской, Жетысуской, Костанайской Алматинской, Жамбылской областей, ЗКО, СКО, ВКО, области Абай и Алматы.

По водоснабжению 13 заявок на получение инвестиций в Комитет направили восемь регионов. Это Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, Жамбылская области, ВКО, область Абай и Жетысу, одна заявка от Алматинской области находится на стадии ожидания.

В Акмолинской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской, Мангистауской, Актюбинской, Абайской областях, а также ВКО, ЗКО и Шымкенте просят инвестиции для 21 объекта водоотведения, и две заявки также находятся на стадии ожидания.

"Необходимо отметить, что инвестиционные мероприятия, в первую очередь, согласовываются с местными исполнительными органами и отраслевыми госорганами (Минэнерго, МИИР, Минэкологии). МИО и отраслевые органы рассматривают техническую часть, то есть определяют приоритетность ремонтных работ, необходимость замены оборудования, уровень износа (фактическое состояние инженерной инфраструктуры и другое", — говорится в сообщении.

Как отметили в комитете, до принятия решения по изменению того или иного тарифа проводятся публичные слушания с участием потребителей, представителей общественности, депутатов маслихатов, НПП "Атамекен" и СМИ, по итогам которых учитываются мнения при формировании тарифов.