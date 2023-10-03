Таразские полицейские испортили туристам из Европы впечатление о Казахстане

Полицейские патрульно-постовой службы в Таразе без причины остановили автобус с туристами из Европы и требовали 80 тысяч тенге, чтобы не отправлять его на штрафстоянку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Фонд-бюро расследования коррупции.

По словам сопровождавших туристов гидов-экскурсоводов, одна из европейских турфирм организовала тур по четырём центральноазиатским республикам, в том числе – Казахстану. Гости должны были посетить в нашей республике три региона – Шымкент, Туркестанскую и Жамбылскую область. В ходе путешествия они приехали в Тараз.

Туристы ехали в гостиницу "Жамбыл", чтобы переночевать, когда на площади Достык их остановили полицейские патрульно-постовой службы. Они заявили водителю, что автобус незаконно находится на территории областного центра, так как группа движется из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Кыргызстан, стало быть – они транзитники, а транзитному транспорту проезд через Тараз запрещён.

Стражи порядка уверяли водителя, что у него должно быть некое разрешение на въезд и грозились отправить автобус на штрафстоянку. Чтобы "закрыть глаза на нарушение", сначала они требовали у сопровождающих 80 тысяч тенге, потом согласились на 30 тысяч.

"То, что произошло с туристами из Европы – абсолютно неправомерные действия со стороны сотрудников ДПС. Никакой закон, никакой НПА не обязывает автобус с туристами для въезда в Тараз иметь какое-либо разрешение. Тем более, что нанятый автобус зарегистрирован в Казахстане и имеет казахстанские госномера. К тому же, весь тур оформлен согласно законодательству всех стран-пребывания, и организатор с партнёрами платят налоги", - прокомментировали ситуацию в управлении туризма Жамбылской области.

Того же мнения остались и транспортники. Туристам не нужно было иметь никакого специального разрешения.