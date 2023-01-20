Таразец узнал, что "умер" 19 лет назад

Фото: Скриншот видео телеканала КТК

В Таразе мужчина случайно обнаружил, что уже 19 лет числится мертвым. Все это время он спокойно менял удостоверения и платил кредиты. А перед выходом на пенсию всего лишь хотел проверить накопления на счете. Теперь казахстанец пытается доказать, что жив, здоров и умирать не собирается, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Через три с половиной года 59-летний Олег Ким должен выйти на пенсию. Готовиться, говорит, начал заранее: пошел в ЕНПФ, чтобы узнать, сколько денег накопилось. Но вместо цифр и перспектив на светлую старость обнаружил, что уже 19 лет числится мертвым.

"Я пошел вчера в ЕНПФ, хотел свои накопительные, накопительный фонд проверить. А они мне дали такую справку: у вас стоит этот блок, блокировка о вашей смерти. Я вот уже и сон потерял, не могу ни спать, ничего, как вот только думаю об этом. Все", - рассказывает Олег Ким.

Примечательно, что за 19 лет Олег успел устроиться на работу, взять пару кредитов и еще два раза получить новое удостоверение. Правда, с прошлого года ему вдруг стали отказывать в медуслугах, но причину мужчина узнал лишь недавно.

"Я до этого обновлял удостоверение. Проблем не было. Старое – это года два назад, может, побольше. Я пришел сюда, заплатил пошлину, отдал свое старое удостоверение, через неделю пришел и получил новое удостоверение", - говорит мужчина.

Выяснилось, что умершим Олег Ким был признан еще в феврале 2004-го решением алматинского суда. Но, как так вышло, для мужчины остается загадкой. Говорит, в то время он отбывал срок в шымкентской тюрьме (эти подробности своей биографии Ким уточнять не захотел). Впрочем, в отделе ЗАГСа ему подробно рассказали, как вновь стать живым.

"Олегу Феликсовичу необходимо к нам написать заявление об аннулировании актовой записи о смерти, в отношении вас. После того как вы обратитесь к нам с заявлением, мы вам выдадим направление в суд. И уже в суде надо будет аннулировать решение суда Турксибского района от 2 апреля 2004 года", - прокомментировала руководитель подразделения регистрации актов гражданского состояния аппарата акима Тараза Бахытнур Тлеубеккызы.

Оказалось, так долго жить, будучи "умершим", Олег Ким смог из-за цифровизации, которая прошла в органах юстиции лишь недавно. Но, как это все отразится на судьбе мужчины, в особенности на предстоящей пенсии, ответить никто не смог.