Танцы, встречи с молодёжью и приём граждан - предвыборная агитация в самом разгаре в Казахстане

Кандидаты в президенты и представители их предвыборных штабов продолжают работу в регионах, передаёт BaigeNews.kz.

Сторонники Токаева побывали в селе Отеген батыр Алматинской области. На встрече с персоналом детской клинической больницы они обсудили ключевые цели развития национальной системы здравоохранения, отражённые в предвыборной программе кандидата.

"Алматинская область одна из самых крупных в стране. В регионе 85 процентов населения проживают на селе. И здесь, как и везде есть вопросы, требующие своего решения. Их может решить только сильная власть, имеющая широкую поддержку всех казахстанцев. Поэтому важно, чтобы все избиратели пришли 20 ноября на избирательные участки и сделали свой выбор, который определит вектор дальнейшего развития страны", - отметил член Республиканского общественного штаба Азат Перуашев.

После члены РОШ встретились с общественностью региона в Доме культуры Конаева. На ней присутствовало порядка 200 человек. Наиболее активно обсуждался блок предвыборной программы кандидата, посвящённый развитию регионов и обновлению инфраструктуры на селе.

Также члены штаба говорили с многодетными матерями о поддержке подрастающего поколения и социальном обеспечении семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Кроме того, члены РОШ обсудили предвыборную программу кандидата с почётными гражданами Илийского района и провели встречу с молодёжью на одном из базаров в городе.

Салтанат Турсынбекова в рамках агитационных поездок встретилась с пенсионерами из Центра активного долголетия в Туркестане.

По официальным данным, в Казахстане около 2,25 миллиона граждан пенсионного возраста.

"Это люди, которые имеют определённые проблемы и потребности. Активные и со своим мнением. Моя цель - сделать так, чтобы в Казахстане граждане этого возраста могли, как американцы или китайцы, ездить отдыхать в Европу смотреть музеи или в Африку на сафари. Достойная и обеспеченная старость для всех граждан - вот моя мечта", - отметила Салтанат Турсынбекова.

Чтобы выслушать ожидания этой группы населения, кандидат посетила Центр активного долголетия, куда каждый день приходят 60-65 пенсионеров, чтобы бесплатно заниматься спортом, играть в настольные игры и просто общаться.

Вместе с посетителями центра она посмотрела и протестировала тренажёры и даже станцевала.

Женщины здесь в хорошей форме: могут садиться на шпагат, вставать на мостик и показывают другие физические успехи. Однако несмотря на весь позитив, есть то, что их беспокоит - низкие пенсии, отсутствие хорошей социальной поддержки от государства, иногда нехватка жилплощади, а порой и одиночество.

Салтанат Турсынбекова выслушала все жалобы и просьбы членов сообщества и рассказала о своей предвыборной программе, в которой для помощи и улучшения жизни пенсионеров предлагает: увеличение минимальной заработной платы и прожиточного минимума (пенсионные начисления и пособия), списание задолженности семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создание сети социальных магазинов с продуктами и товарами по доступным ценам с привлечением НПО и волонтеров, создание Плана по строительству социального жилья и инфраструктуры.

В Туркестанской области кандидат также посетила Кентауский трансформаторный завод, где трудятся около 1100 человек, побывала в мотивационном центре "Гиззат" сообщества людей с инвалидностью, а также в Доме НПО, где обсудила проблемы региона с общественниками.

Кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев в рамках поездки в Шымкент посетил Региональный предвыборный штаб, где встретился с активом партии, а также провёл приём граждан.

Ауесбаев разъяснил активистам ОСДП отдельные положения своей предвыборной программы, подчеркнув, что одно из центральных мест в документе занимают политические реформы.

Как отметил кандидат, жизнь показала, что стратегия "Сперва экономика, потом политика" оказалась неэффективной.

"Очевидно, без проведения полномасштабной реформы партийно-политического поля не обойтись. Не менее серьёзная проблема – коррупция, которая не даёт развиваться экономике. Для того, чтобы искоренить это негативное явление, нужно максимально ужесточить наказание в отношении взяточников", - считает кандидат.

По словам Ауесбаева, нужно лишить осуждённых за коррупционные преступления права на досрочное освобождение.

"Справиться с коррупцией удастся только, когда будет установлен народный контроль за распределением бюджетных средств. Для этого стране нужен сильный однопалатный парламент, который будет представлять интересы разных групп населения, а не только олигархов", - заключил он.

Мейрам Кажыкен 2 ноября прибыл в Усть-Каменогорск, где встретился с медицинскими работниками диагностического центра Восточно-Казахстанской больницы.

Кандидат рассказал избирателям о себе и своей предвыборной программе. После чего выслушал вопросы медиков. Их интересовало повышение оплаты труда, финансирование здравоохранения, социальные выплаты.

"В развитых странах отношение к медицине другое. Финансирование медицины достигает шести процентов от ВВП, а у нас 1,5 процента, то есть ниже в четыре раза. Наша медицина недополучает финансирование, особенно те организации, которые живут за счёт государства. А финансирования должно быть достаточно на покрытие всех затрат медучреждения. Проведение реформ здравоохранения – очень сложный процесс, но результативный. Это и подготовка кадров, и проведение научных исследований и прочее. Медицина не должна быть убыточной. Это сложные задачи, но я берусь за них", - подчеркнул Қажыкен.

В дополнение к государственному финансированию, отметил он, необходимо развивать систему добровольного медицинского страхования.

Говоря о национальной системе оплаты труда, кандидат заметил, что для большинства граждан она остаётся "чем-то загадочным".

"Система оплаты труда должна быть понятной и простой для любого человека. А не так, как сейчас – что-то надо делить и умножать, чтобы понять сколько получишь в итоге. Расчёт зарплаты должен быть понятным. Сама заработная плата должна быть достойной вашей нагрузки, чтобы её хватало на покупки и поездки. Я вижу, что многие смотрят с сомнением. Но так должно быть и будет. Однозначно! Иначе не стоит браться за решение такой задачи", - заявил Қажыкен.

Кандидат выступает за ликвидацию дефицита медицинского персонала, повышение социальной защиты врачей, увеличение их зарплат, улучшение их условий труда и системы страхования профессиональной ответственности.