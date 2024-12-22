  • 22 Декабря, 13:41
  • BAIGENEWS

Танцы элитных авто устроили водители на дороге в Актау

В результате их Bentley, Mercedes Benz и Porshe попали на штрафстоянку.

Сегодня, 12:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео Сегодня, 12:12
Сегодня, 12:12
169
Фото: скриншот с видео

В Актау Водители устроили танцы прямо на проезжей части. В результате их автомобили водворены на штрафстоянку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

При мониторинге социальных сетей сотрудники батальона патрульной полиции обнаружили видео, на котором водители автомобилей Bentley, Mercedes Benz и Porshe устроили танцы прямо на проезжей части между 5 и 6 микрорайонами, нарушив тем самым ПДД.

По информации департамента полиции, на автовладельцев составлены соответствующие протоколы.

Все три автомобиля водворены на штрафную стоянку.

Полиция убедительно просит водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

Самое читаемое

Наверх