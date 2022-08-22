Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети

В социальных сетях опубликовали видео, на котором в главной мечети Нур-Султана девушка устроила веселые танцы, передает BaigeNews.kz. Действие происходит на виду десятков посетителей, некоторые из них были шокированы происходящим. На кадрах видно, что работники мечети пытаются подойти к танцующей девушке и поговорить с ней, но она отбегает от них и снова продолжает танцевать.

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Видео вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. Некоторые раскритиковали поведение героини ролика, другие поделились мнением, что, возможно, девушка получила радостную новость и из-за этого начала танцевать.

Представители мечети пока не комментировали произошедшее.