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Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети Сегодня, 10:05
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Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети

В социальных сетях опубликовали видео, на котором в главной мечети Нур-Султана девушка устроила веселые танцы, передает BaigeNews.kz. Действие происходит на виду десятков посетителей, некоторые из них были шокированы происходящим. На кадрах видно, что работники мечети пытаются подойти к танцующей девушке и поговорить с ней, но она отбегает от них и снова продолжает танцевать. 

 
 
 
 
 
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A post shared by ZHEST_KZ|21+😱🇰🇿 (@zhest_kz)

Видео вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. Некоторые раскритиковали поведение героини ролика, другие поделились мнением, что, возможно, девушка получила радостную новость и из-за этого начала танцевать.

Представители мечети пока не комментировали произошедшее. 

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#инцидент #мечеть #Нур-Султан
Сегодня, 10:05
7555
Журналист

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