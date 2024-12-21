Танцующий боксёр с нокдауном выиграл медаль чемпионата Казахстана
Он известен тем, что танцевал в ринге прямо во время боя, чем привлёк к себе внимание Азиатской конфедерации бокса.
Сегодня, 16:14
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Сегодня, 16:14Сегодня, 16:14
31Фото: kfb.kz
Известный по выступлениям за сборную Казахстана по боксу Талгат Сырымбетов вышел в полуфинал проходящего в Караганде чемпионата страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В четвертьфинальном бою весовой категории до 60 килограммов представляющий на ЧРК Карагандинскую область Сырымбетов со счетом 5:0 взял верх над Алимжаном Бескемпиром из Жамбылской области, при этом в третьем раунде отправив оппонента в нокдаун.
Напомним, что в первом бою на турнире Талгат Сырымбетов победил Нурболата Бекбауова, при этом танцевал в ринге прямо во время боя, чем привлёк к себе внимание Азиатской конфедерации бокса.
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