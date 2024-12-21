Известный по выступлениям за сборную Казахстана по боксу Талгат Сырымбетов вышел в полуфинал проходящего в Караганде чемпионата страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинальном бою весовой категории до 60 килограммов представляющий на ЧРК Карагандинскую область Сырымбетов со счетом 5:0 взял верх над Алимжаном Бескемпиром из Жамбылской области, при этом в третьем раунде отправив оппонента в нокдаун.

Напомним, что в первом бою на турнире Талгат Сырымбетов победил Нурболата Бекбауова, при этом танцевал в ринге прямо во время боя, чем привлёк к себе внимание Азиатской конфедерации бокса.