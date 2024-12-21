  • 21 Декабря, 16:22
  • BAIGENEWS

Танцующий боксёр с нокдауном выиграл медаль чемпионата Казахстана

Он известен тем, что танцевал в ринге прямо во время боя, чем привлёк к себе внимание Азиатской конфедерации бокса.

Сегодня, 16:14
АВТОР
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kfb.kz Сегодня, 16:14
Сегодня, 16:14
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Фото: kfb.kz

Известный по выступлениям за сборную Казахстана по боксу Талгат Сырымбетов вышел в полуфинал проходящего в Караганде чемпионата страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинальном бою весовой категории до 60 килограммов представляющий на ЧРК Карагандинскую область Сырымбетов со счетом 5:0 взял верх над Алимжаном Бескемпиром из Жамбылской области, при этом в третьем раунде отправив оппонента в нокдаун.

Напомним, что в первом бою на турнире Талгат Сырымбетов победил Нурболата Бекбауова, при этом танцевал в ринге прямо во время боя, чем привлёк к себе внимание Азиатской конфедерации бокса.

 

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