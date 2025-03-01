Казахстанский боксёр Талгат Сырымбетов потерпел поражение в полуфинале в весовой категории до 60 килограммов на Кубке Странджа-2025 в Софии, который называют малым чемпионатом мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В поединке за выход в финал турнира его противником стал серебряный призёр чемпионата Европы 2024 года из Болгарии Радослав Росенов. Единогласным решением судей победу одержал болгарский боксёр. Итоговый счет — 5:0.

Напомним, что в 1/4 финала казахстанец техническим нокаутом в первом раунде победил болгарина Тинко Банабакова.

Сырымбетов является чемпионом Казахстана 2024 года. На том же турнире уроженца Караганды, за особую манеру ведения боя, в СМИ прозвали "танцующим боксёром".