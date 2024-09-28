  • 28 Сентября, 15:11
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Танец камажай казахстанских спортсменок на турнире по ММА покорил соцсети

Сегодня, 14:22
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instagram.com/muzdi___/ Сегодня, 14:22
Сегодня, 14:22
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Фото: instagram.com/muzdi___/

Казахстанские спортсменки, пришедшие посмотреть турнир по смешанным единоборствам в Алматы, взорвали соцсети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Они исполнили на трибунах танец камажай, и это видео тут же завирусилось. В частности, на видео отметились боксерша Балауса Муздиман и боец ММА Карина Сисенова.

 
 
 
 
 
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Публикация от NAIZA FIGHTING CHAMPIONSHIP (@naiza.mma)

Камажай — казахский национальный танец, основанный на древнем культе змеи — именно поэтому движения танцовщицы имитируют движения змеи. Само название танца скрывает в себе глубокий смысл. Первый компонент — "кам" — связан с древнетюркским культом колдовства и шаманства. Это слово означает "балгер, целитель, шаман" и приносит с собой ауру магии и духовности. Второй компонент — "ажа" — переводится как "змея, предок". Таким образом, Камажай — это не просто танец, а своеобразный ритуал, поклонение предкам и природе. 

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