Танец камажай казахстанских спортсменок на турнире по ММА покорил соцсети
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Казахстанские спортсменки, пришедшие посмотреть турнир по смешанным единоборствам в Алматы, взорвали соцсети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Они исполнили на трибунах танец камажай, и это видео тут же завирусилось. В частности, на видео отметились боксерша Балауса Муздиман и боец ММА Карина Сисенова.
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Камажай — казахский национальный танец, основанный на древнем культе змеи — именно поэтому движения танцовщицы имитируют движения змеи. Само название танца скрывает в себе глубокий смысл. Первый компонент — "кам" — связан с древнетюркским культом колдовства и шаманства. Это слово означает "балгер, целитель, шаман" и приносит с собой ауру магии и духовности. Второй компонент — "ажа" — переводится как "змея, предок". Таким образом, Камажай — это не просто танец, а своеобразный ритуал, поклонение предкам и природе.
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