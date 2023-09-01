Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" добилась установления нулевой ставки таможенного сбора за оформление товаров низкой стоимости (до 200 евро). Об этом сообщила пресс-служба компании 1 сентября, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующее Постановление Правительства было принято в августе.

"Казахстанские участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) могут вздохнуть спокойно", - заявили в нацпалате.

Напомним, с начала года по предписаниям транспортной прокуратуры участники ВЭД были вынуждены платить таможенные сборы по 20 тысяч тенге за каждый перечень и каждое заявление, подаваемые в упрощенном порядке в качестве декларации на товары. То есть за то, что ранее никогда не оплачивалось.

Это приостановило все экспортно-импортные операции по низкостоимостным грузам курьерских компаний и оказало отрицательное влияние на работу отечественных интернет-магазинов.

"Если оплачивать таможенный сбор не на уровне одной декларации, а на уровне количества индивидуальных накладных, то, если в одной партии товаров экспресс-доставки заявляется 500 накладных, то общая сумма таможенного сбора составит 10 млн тенге вместо 20 тысяч. Это идет вразрез с международными стандартами. Поэтому для решения вопроса мы инициировали совещания сразу с несколькими госорганами, где доказали, что их действия неправомерны и рекомендовали внести изменения в постановление Правительства. Мы рады, что были услышаны, и бизнес, в частности курьерские компании и интернет-магазины, смогут спокойно работать", - рассказала управляющий директор департамента таможенного администрирования НПП "Атамекен" Дина Мамашева.

По словам генерального директора "DHL Express Казахстан" Евгения Багдашкина курьерская компания возобновила работу по доставке посылок из-за рубежа, в том числе в таком важном сегменте, как интернет-магазины.