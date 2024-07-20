Тамаре Дуйсеновой показали успешный пример сельхозкооператива

Вице-премьер Тамара Дуйсенова прилетела в ЗКО, чтобы познакомиться с успешным опытом создания сельхозкооператива, объединившего целое село, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Все 227 дворов в селе Косколь Каратобинского района объединились в кооператив "Женис Ерхан" и развивают собственное производство.

"Меры государственной поддержки помогли фермерам приобрести 200 коров молочной породы и около 900 овец. В текущем году кооператив обновил технику с помощью лизинга. Сейчас фермеры совместно развивают переработку сельхозпродукции. Произведенные в селе Косколь молочные и мясные продукты пользуются большим спросом на местном рынке", — говорится в сообщении.

Тамаре Дуйсеновой рассказали о начале строительных работах для дальнейшего расширения молочно-товарной фермы.

Вице-премьер дала положительную оценку опыту сельхозкооперации и сообщила, что в рамках программы "Ауыл аманаты" ЗКО дополнительно выделен 1 млрд тенге из республиканского бюджета.

Она также подчеркнула, что эти средства необходимо использовать не только для увеличения поголовья скота, но и для развития других направлении.