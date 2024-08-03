Тамаре Дуйсеновой показали открытые по программе "Ауыл аманаты" производства

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова ознакомилась с реализацией программы "Ауыл аманаты" в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Льготные займы под 2,5% на 2,1 млрд тенге были выданы в прошлом году 342 жителям Байзакского района Жамбылской области в рамках проекта "Ауыл аманаты". За год в селах открылись новые производства. Тамара Дуйсенова встретилась с участниками программы и ознакомилась с успешными проектами.

Житель села Жалгызтобе Ганибек Жумасаев на полученный по программе льготный займ в размере 6 млн тенге приобрел профессиональное оборудование и наладил производство кровельных материалов – металлочерепицы и профнастилов. Предприниматель уверен, что его продукция будет пользоваться большим спросом: в двух соседних селах под строительство частного жилья выделено свыше 700 участков. Работы уже начались и заказывать кровельное покрытие люди могут у местного производителя.

Вице-премьеру были представлены успешные примеры открытия автомобильной мойки, банного комплекса, салонов красоты и других объектов. Тамара Дуйсенова дала высокую оценку реализуемым проектам и проинформировала жителей региона о государственных программах, направленных на повышение уровня жизни сельчан. Отмечено, что сегодня молодежь, желающая открыть свой бизнес, имеет возможность получить льготные кредиты, а для граждан из социально уязвимых категорий предусмотрены безвозмездные гранты.

На заседании в областном акимате о проводимой работе по популяризации программы "Ауыл аманаты" и поддержке бизнес-идей населения доложили акимы Жамбылского, Таласского и Жуалынского районов. Опытом в данном направлении с ними поделился аким Саржайсанского сельского округа Актюбинской области.