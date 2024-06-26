Тамара Дуйсенова высказалась о запрете снятия излишков из ЕНПФ

Заместитель премьер-министр Тамара Дуйсенова высказалась о предложении экономистов и экспертов запретить в Казахстане практику изъятия излишек из ЕНПФ, передаёт BaigeNews.kz.

"Поступило предложение от наших экспертов – финансистов и экономистов, о том, что необходимо приостановить изъятия из ЕНПФ в связи с тем, что пенсионные деньги, это доход лиц, которые будут получать его в период пенсионного возраста. Когда выйдут на пенсию… Сейчас этот вопрос будет рассматриваться, обсуждаться и будут рассматриваться интересы как лиц, которые хотят изъять, так и интересы пенсионеров. В ходе обсуждений рассмотрим это все. Сегодня это только предложение", - сказала в кулуарах Мажилиса Тамара Дуйсенова.

Она добавила, что сейчас Министерство труда и социальной защиты населения и ЕНПФ должны провести актуальные расчеты.

"Только по ним можно будет дать ответ - нужно ли остановить или же продолжать с учетом и доходности, которую получаем на свои накопления... Я поддержу только тогда, когда увижу актуальные расчеты, когда увижу, что у каждого из нас здесь достаточные накопления, по которым мы завтра сможем получать адекватную пенсию, выйти на пенсию и получать минимальный размер пенсии и приходить за АСП, думаю, это будет не совсем правильно", - добавила она.

Высказалась она и о том, подешевеет ли пенсионный аннуитет в Казахстане.