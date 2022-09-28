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  • Тамара Дуйсенова прокомментировала возможные ограничения россиянам на работу в Казахстане
alashainasy.kz Сегодня, 13:56
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Фото: alashainasy.kz

Тамара Дуйсенова прокомментировала возможные ограничения россиянам на работу в Казахстане

Журналисты поинтересовались у министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой, может ли Казахстан ограничить возможность приезжим россиянам работать, передаёт BaigeNews.kz.

"Во-первых, мы живем в Евразийском пространстве, у нас есть договор. Согласно договору, казахстанские работники могут приехать в Россию и работать без разрешения. Российские работники, молодёжь, могут прийти сюда тоже без разрешения. Но в договоре статья 97 предусматривает, что если это будет влиять на национальную безопасность каждой страны, то государство имеет право ставить ограничения", - сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Она поделилась последними данными по числу россиян, желающих устроиться на работу в Казахстане.

"Позавчера я вам говорила 6508, сегодня записались уже 5300, на 1200 уже уменьшилось. Поэтому мы рассматриваем, что если будет превышать тот порог, который мы ожидаем, то тогда будут ставиться ограничения. Я хочу сказать, что цифры каждый день будут меняться", - сказала министр Тамара Дуйсенова.

Тем временем в МВД сообщают, что 65 процентов россиян, прибывших в Казахстан после 21 сентября, уже выехали из страны.

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#россияне #мобилизация #трудоустройство
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 13:56
381
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