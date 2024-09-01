Тамара Дуйсенова посетила комфортную школу в Астане в день её открытия
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Заместитель премьер-министра страны Тамара Дуйсенова приняла участие в церемонии открытия школы №101 в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz
Объект образования построили по поручению Главы государства в рамках национального проекта "Комфортная школа". В новой школе будут учиться более 4 тыс. учеников в две смены.
Во время торжественной церемонии первого звонка Тамара Дуйсенова выступила с поздравительной речью перед учениками, педагогами и родителями.
"В стране появились очень много современных школ, Назарбаев интеллектуальные школы, лицеи "Білім-инновация", республиканские физико-математические школы и др. Учащиеся сегодня показывают высокий уровень знаний и повышают имидж Казахстана по всему миру. И, конечно же, все дети страны мечтают учиться в таких современных школах и получить хорошие знания. Сегодня, можно сказать, Президент страны осуществил вашу мечту. Такие школы будут доступны всем казахстанским детям. Теперь ваша задача хорошо учиться, приобретать новые знания и стать достойными гражданами страны", — сказала Тамара Дуйсенова.
Вице-премьер также выразила благодарность строителям, возводившим здание.
Школа построена в левобережной части столицы. Здесь предусмотрены 99 кабинетов, среди которых 6 компьютерных, 10 специализированных, 4 спортзала, столовая, библиотека. В классах установлены интерактивные доски.
Отметим, в этом году первый звонок прозвенел в 7859 школах страны. В них будут обучаться свыше 3,9 млн детей.
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