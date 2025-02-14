Указом Главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена помощником Президента Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности, передаёт BaigeNews.kz.

Тамара Дуйсенова родилась в 1965 году в селе Ленинском Сарыагашского района Чимкентской области КазССР.

В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства.

Трудовую деятельность начала в 1988 году учительницей средней школы имени Ильича города Сарыагаша Чимкентской области.

В 1988-1992 годы — экономист Научно-исследовательского института экономики при Госплане Узбекской ССР.

В 1992-1993 годы — старший экономист Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области.

В 1993-1994 годы — руководитель отдела компании "Перизат-Холдинг", город Сарыагаш Южно-Казахстанской области.

В 1994 году работала советником главы Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области.

В 1994-1997 — заместитель акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

В 1997 году работала первым заместителем акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

В 1997-1999 годы — первый заместитель акима города Шымкента Южно-Казахстанской области.

В 1999-2002 годы — заместитель акима Южно-Казахстанской области.

В 2002-2006 годах работала вице-министром труда и социальной защиты населения.

В 2006-2008 годы — заместитель акима Южно-Казахстанской области.

С 2008-го по 2013 год работала ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения.

С февраля по июнь 2013 года — вице-министр труда и социальной защиты населения.

В 2013-2014 годы — министр труда и социальной защиты населения.

В 2014-2017 годы — министр здравоохранения и социального развития.

В 2017-2018 годы работала министром труда и социальной защиты населения.

В 2018-2019 годы — секретарь партии "Нур Отан" (ныне Amanat).

В 2019-2020 годы — президент Акционерного общества "Центр развития трудовых ресурсов" Министерства труда и социальной защиты населения.

В 2019-2020 годы — внештатный советник Президента.

В 2020-2022 годы — помощник Президента – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента.

С 11 апреля 2022 года назначена на должность министра труда и социальной защиты населения.

4 апреля 2023 года указом Президента переназначена на должность министра труда и социальной защиты населения.

8 июня 2023 года указом Президента назначена заместителем премьер-министра – министром труда и социальной защиты населения.

В сентябре 2023 года Тамара Дуйсенова была назначена заместителем премьер-министра.